Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии

Правительство Израиля в воскресенье, 2 октября, единогласно утвердило программу приема «экстренных» репатриантов из россии*. На прошлой неделе документ представили министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете.

Как сообщает портал Детали, стоимость программы – 90 млн шекелей. Затем, по мере необходимости, будут выделяться дополнительные ресурсы.

Отмечается, что речь идет о гражданах рф, подпадающих под действие Закона о возвращении, которые въезжают в Израиль как туристы и планируют проходить проверку «Натива» и получать статус нового репатрианта уже в Израиле.

«Такая схема работает для граждан Украины и россии. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока «экстренных» репатриантов из рф из-за объявленной там мобилизации. Многие российские евреи не могут и не хотят ждать, пока подойдет их очередь на консульскую проверку в посольстве в москве», — говорится в материале.

Согласно сообщению, о желании сменить статус (если у вас есть при себе хотя бы основные документы, подтверждающие ваше еврейство) можно сообщить прямо в аэропорту «Бен-Гурион», еще до паспортного контроля. Об этом следует заявить пограничнику, регулирующему поток пассажиров перед стойками паспортного контроля.

«В аэропорту круглосуточно дежурят сотрудники бюро «Натив» и министерства алии и интеграции. Консул «Натива» прямо на месте проведет предварительную проверку (она не является окончательной, а только подтверждает, что вы можете иметь право на репатриацию). После этого сотрудники министерства алии выдают будущим репатриантам сим-карты и оплачивают такси до места проживания», — пишет издание.

В то же время детали принятой программы пока неизвестны. Скорее всего, виды и порядок оказания помощи еще будут обсуждаться между ведомствами.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели иммиграционные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!