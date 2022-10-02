Перехват разговора: российские солдаты боятся, что Сталлоне и Шварценеггер будут воевать за Украину

В офисе президента Украины Владимира Зеленского показали интересный аудиоперехват разговора российских солдат.

Эти записи обнародовал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Оказалось, что солдаты рф совершенно серьезно опасаются участия в российско-украинской войне звезд голливудских боевиков.

Причем они расстроены, что Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварцнеггер будут сражаться на стороне Украины, а к рф* возможно присоединится только Майкл Дуглас.

Некоторых это повергло в панику: «Я знаешь, чего боюсь? (…) Хоть бы американцы не догадались, не собрали опять этих вояк: Сталлоне, Арнольда (Шварценеггера), этого орешка крепкого (Брюса Уиллиса), кого там еще… Сейчас додумаются собрать! То нам точно конец… Я не знаю, Майкл Дуглас вроде в россии тут. Не знаю, может, хоть он за нас пойдет. Еще шанс какой-то будет», — говорил в перехвате российский вояка.

С Майклом Дугласом, к слову, россиянин сильно просчитался. На красной дорожке SAG Awards 2022 актер появился с желто-голубым акцентом в костюме, однозначно выступив в поддержку Украины.

Напоминаем, желающим сдаться в плен российским военным в Украине предложили такую инструкцию:

Ранее Курсор писал, что сейчас есть все предпосылки для покушения на путина — российский политик.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!