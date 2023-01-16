Разведка Украины рассказала о приказе, который путин отдал новому «главному по войне»

Украинская сторона отметила, что диктатор поручил выполнить свое требование до весны.

Новый командующий группировкой армии *рф в Украине валерий герамисов получит от президента россии владимира путина приказ ‒ захватить Донбасс до марта.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает телеканал FREEДОМ.

Представитель разведки утверждает, что кремлевский диктатор не придает значения реальной ситуации на фронте. Вместо это он предпочитает лелеять замысли об уничтожении Украины и ее народа.

«Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении ‒ это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, ‒ это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта», ‒ утверждает Юсов.

По словам Юсова, кремль уже неоднократно менял сроки выполнения поставленных задач на войне в Украине.

«Год, как они «3 дня берут Киев». Ну, в общем, однако, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз», ‒ добавил он.

Разведка располагает информацией, согласно которой российская армия готовится наступать на Запорожском направлении. Однако эти данные на самом деле могут указывать на определенные обманные действия для проведения информационной кампании и скрытия истинных намерений на других направлениях фронта.

В данный момент ГРУ внимательно отслеживает любые сигналы и делает соответствующие выводы, а также мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны.

Ранее израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине.

«Курсор» сообщал, что в Times предположили, когда рф может отправить на фронт сотни тысяч мобилизованных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!