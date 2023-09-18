Мужчина с фамилией Гиттлер рассказал, как ему жилось в еврейском квартале в детстве

Его семья полагала, что к ней будут относиться на основании характера, а не фамилии, но это отчасти оказалось ошибкой.

Американец Джон Гиттлер рассказал о том, с какими трудностями в жизни он столкнулся из-за своей фамилии.

Об этом сообщает Mirror.

Мужчина является потомком трех бабушек и дедушек-ирландцев и одного немца. Его детство прошло в еврейском районе Детройта (штат Мичиган, США). В ранний период жизни он часто становился жертвой жестоких избиений, вследствие чего ему даже трижды ломали нос.

По словам Джона, его бабушка и дедушка были потрясающими людьми, которые в США пережили Депрессию и Вторую мировую войну. Их не интересовала смена фамилии Гиттлер, потому что они к ней относились как к простой неудачи.

Родственники рассказчика истории полагали, что к ним будут относиться, учитывая их характер, а не фамилию. Однако все же находились люди, которые били тогда еще мальчика из-за его фамилии.

Молодые родители Джона купили дом в преимущественно еврейском районе, чем мужчина отчасти и объясняет инциденты с жестокими избиениями.

"Оказывается, около 75% евреев. О, спасибо, мама и папа. Так что мы Гиттлеры в еврейском квартале на всю жизнь. Но это здорово", – поделился он.

Все зашло настолько далеко, что парень в детстве попросил маму сменить ему фамилию. Но она отказала и сказала, что трудности формируют характер.

По словам уже давно выросшего Гитллера, сейчас он бы ни за что не изменил свою фамилию. Во-первых, он принял это, а во-вторых, мужчина полагает, что его специфическая фамилия приносит пользу для бизнеса.

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