Мужчина с фамилией Гиттлер рассказал, как ему жилось в еврейском квартале в детстве

Американец Джон Гиттлер рассказал о том, с какими трудностями в жизни он столкнулся из-за своей фамилии.
Об этом сообщает Mirror.
Мужчина является потомком трех бабушек и дедушек-ирландцев и одного немца. Его детство прошло в еврейском районе Детройта (штат Мичиган, США). В ранний период жизни он часто становился жертвой жестоких избиений, вследствие чего ему даже трижды ломали нос.
По словам Джона, его бабушка и дедушка были потрясающими людьми, которые в США пережили Депрессию и Вторую мировую войну. Их не интересовала смена фамилии Гиттлер, потому что они к ней относились как к простой неудачи.
Родственники рассказчика истории полагали, что к ним будут относиться, учитывая их характер, а не фамилию. Однако все же находились люди, которые били тогда еще мальчика из-за его фамилии.
John Hitler pic.twitter.com/wNG9FrfuFE
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 18, 2023
Молодые родители Джона купили дом в преимущественно еврейском районе, чем мужчина отчасти и объясняет инциденты с жестокими избиениями.
"Оказывается, около 75% евреев. О, спасибо, мама и папа. Так что мы Гиттлеры в еврейском квартале на всю жизнь. Но это здорово", – поделился он.
Все зашло настолько далеко, что парень в детстве попросил маму сменить ему фамилию. Но она отказала и сказала, что трудности формируют характер.
По словам уже давно выросшего Гитллера, сейчас он бы ни за что не изменил свою фамилию. Во-первых, он принял это, а во-вторых, мужчина полагает, что его специфическая фамилия приносит пользу для бизнеса.
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