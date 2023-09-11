Рейтинг доверия путину опустился до минимума с начала войны – названы два фактора, которые на это повлияли

У одного из высокопоставленных чиновников рейтинг наоборот вырос.

В *россии после ликвидации главаря "вагнеровцев" евгения пригожина рейтинг доверия населения к высшему руководству рф претерпел изменений.

Об этом сообщает "Можем объяснить".

Оказалось, что рейтинг доверия путина упал до минимальных отметок за 1,5 года войны. Когда участникам опроса открыто задали вопрос, предложив назвать любого политика, который вызывает у них доверие, путина назвали лишь 35,5% россиян.

Меньше этот показатель был только до начала полномасштабного вторжения в Украину – 31,3% в феврале 2022 года, но после начала войны он резко увеличился.

Судя по графику, рейтинг кремлевского диктатора постепенно снижается 1,5 года. Последнее падение произошло после смерти пригожина. Одновременно зафиксировано увеличение антирейтинга путина – с 6,2% до 6,6%. Также на это повлияли неудачи на фронте.

Впрочем, после убийства главаря наемников улучшилось положение министра обороны сергея шойгу, антирейтинг которого резко снизился с 9,7% до 7,7%, а уровень доверия наоборот вырос 6,9% до 7,1%.

Ранее мы писали о том, что в кремле выступили с резонансным заявлением о выборах и владимире путине. Так, по словам пресс-секретаря президента дмитрий пескова, путин еще не объявлял о своем намерении принять участие в выборах 2024 года. Однако если он пойдет на это, то никто не способен составить ему реальную конкуренцию.

Также "Курсор" сообщал, что в подмосковье рф произошел масштабный пожар возле здания Госавтоинспекции.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!