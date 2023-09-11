Над подольском виден густой столб дыма.

В *подольске московской области россии произошел сильный пожар. Огонь охватил несколько автомобилей, припаркованных возле здания госавтоинспекции рф.

Об этом сообщают ряд пропагандистских СМИ.

"Сильный пожар в подмосковном подольске. Горят автомобили рядом со зданием гибдд", - говорится в сообщениях.

По данным местных СМИ, в результате инцидента на парковке ГИБДД в подольске полностью выгорели три автомобиля, еще один поврежден. Также обгорели гараж и сарай рядом. Огонь успел распространиться на 80 квадратов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Есть ли пострадавшие в результате пожара - пока неизвестно. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Накануне в брянской области россии произошли сильные взрывы, за которыми последовал пожар. Местные жители сообщают, что они услышали не менее трех взрывов. В результате происшествия административное здание охватило пламя.

По первоначальной информации, власти рф утверждали, что системы ПВО сумели уничтожить беспилотный летательный аппарат во время его приближения к населенной зоне. Впоследствии стало известно, что обломки беспилотника ударили по административному зданию, что стало источником возникновения пожара.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!