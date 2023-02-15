Рф блокирует доступ к сервисам Google на оккупированных территориях Украины

Работающие на оккупированной части Донецкой области Украины операторы приступили к блокировке сервисов Google.
Об этом сообщает портал ProstoMOB.
Отмечается, что пользоваться мессенджером Viber и сервисом видеоконференций Zoom местные жители могут только с VPN.
Источники издания сообщили, что в октябре минувшего года местные операторы получили от оккупационной администрации распоряжение о блокировке поисковой системы Google, мессенджера Viber и сервиса видеоконференций Zoom. Кроме этого, им было предписано приступить к «деградации» сервиса видеохостинга YouTube.
«После блокировки сервисов Google смартфоны, медиаприставки и другая электроника на Android превратились в «полукирпичи». Загружать мобильные апплеты из Google Play жители оккупированных территорий не могут. Видеоплатформа YouTube работает с замедлением трафика. Местные операторы целенаправленно ухудшают качество видео, чтобы заставить пользователей отказаться от ее использования», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, в апреле 2022 года Google был оштрафован в россии* на 41 тысячу долларов за то, что не удалил запрещенный контент с YouTube.
Российский суд также оштрафовал Twitter на три миллиона рублей, на ту же сумму, что и Google, за то, что он не удалил запрещенный контент с платформы социальных сетей. Запрещенный в россии контент, которым делились в Twitter, включал инструкции по приготовлению коктейлей Молотова.
Курсор также писал, что в Telegram появилась функция перевода на фоне войны в Украине. Создатель мессенджера Telegram заявил, что функция перевода облегчит работу журналистов, освещающих события в Украине, а также поможет украинцам узнавать информацию в более удобном формате.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!