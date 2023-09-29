"Стрела-10" – это советский ЗРК малого радиуса действия, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА.

Бойцы сводной тактической группы "Адам" Вооруженных сил Украины сожгли российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" возле Кременной Луганской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Военный курьер и публикует соответствующее видео.

Стоит отметить, что "Стрела-10" – это советский зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА. Его дальность поражения целей составляет до 5 км, высота – до 3,5 км.

Как сообщал Курсор, оккупированные позиции российских войск вокруг Андреевки, Донецкой области Украины, были успешно захвачены штурмовыми группами украинских сил обороны. Об этом говорится в заявлении 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Согласно информации, штурмовые группы находятся в уже захваченных блиндажах солдат рф*, где собирают боеприпасы и военное снаряжение, а затем продвигаются вглубь лесной полосы для атаки следующих позиций противника.

Согласно отчету Института изучения войны, украинские войска принудили российских военных отступить под Клищеевкой, однако захватчики использовали перемирие в районе границы между Донецкой и Запорожской областями, чтобы возобновить свою оборону.

Ранее в ISW назвали ключевые условия для прорыва ВСУ на южном фронте. Аналитики подчеркнули, что прорыв может не произойти, если любое из этих предположений не будет реализовано, но пока есть признаки того, что ВСУ смогут выполнить ключевые условия.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!