Рф готова сдать Бахмут, чтобы укрепить другие два города - ISW

Аналитики отметили, что оккупантам не хватает сил для удержания позиций и на востоке и на юге.

Украинские военные продолжают контрнаступление и могут похвастаться определенными успехами на фронте, в отличие от российских оккупантов, которым не хватает ресурсов, чтобы удерживать свои позиции. Вероятно, захватчики готовы сдать Бахмут на Донбассе, чтобы укрепить оборону двух других городов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, которые ссылаются на один из российских инсайдеров, глава Генштаба рф* валерий герасимов, чтобы сохранить силы агрессора для защиты Мелитополя и Бердянска в Запорожской области, возможно, выведет войска из Бахмута. На такой шаг они могут пойти, чтобы не дать ВСУ приблизить артиллерию к временно оккупированному Крыму.

В ISW отмечают, что утверждения о том, что герасимов планирует перевести солдат в Мелитополь, чтобы укрепить там оборонительные рубежи, "выходят далеко за пределы известной модели поведения герасимова". Но аналитики не обладают информацией, которая бы подтверждала эти данные. Если они неправдивы, это может говорить о том, что в российском информпространстве идут слаженные усилия для дискредитации главы генштаба.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают продвигаться на юге и востоке страны, освобождая населенные пункты от российской оккупации. Аналитики считают, что они могут совершить значительный прорыв на южной линии фронта, но это станет возможным при нескольких ключевых условиях.

Еще мы писали, что на фронте в Украине путинская армия ежедневно теряет свои резервы, и скорее всего, в середине сентября, российская федерация впервые задействовала на востоке страны части своей новой 25-й общевойсковой армии.