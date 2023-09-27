Рф бросила на восточный фронт в Украине новую армию - британская разведка

В последнее время оккупанты предпринимают попытки наступления на Донбассе, а ВСУ продвигаются на юге.

На фронте в Украине путинская армия ежедневно теряет свои резервы, и скорее всего, в середине сентября, российская федерация* впервые задействовала на востоке страны части своей новой 25-й общевойсковой армии.

Об этом говорится в отчете министерства Великобритании на странице в Twitter.

Согласно данным, российские солдаты подразделений двух маневренных компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областей.

Британские разведчики выяснили, что с начала полномасштабной войны агрессор изредка сохранял незадействованную группировку размером с армию, которая потенциально могла бы стать основой для новой наступательной операции. Но в ближайшее время оккупанты вряд ли пойдут в наступление, поскольку новое формирование рф задействовала, чтобы усилить чрезмерно растянутую линию фронта.

"Курсор" писал ранее, что в составе российских ракет, которыми страна обстреливает города Украины, содержатся от 30 до 50 иностранных комплектующих, и если агрессор сможет находить пути, чтобы обходить экономические санкции, то производство вооружения будет увеличиваться.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые в начале текущего лета, пошли в контрнаступление на юге и востоке страны, могут похвастаться определенными успехами, в частности вблизи Бахмута на Донбассе. Но российские захватчики также предпринимают попытки наступления, однако они безуспешны.