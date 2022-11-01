Кремль угрожает ядерными ударами в случае победы Украины: в Киеве уже отреагировали

В СНБО Украины предложили медведеву распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки «после и перед употреблением традиционных ста (но, скорее всего, больше) граммов крепкого алкоголя».

Бывший президент российской федерации* и заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев угрожает ядерным ударом по Украине в случае ее победы в войне.

Об этом он заявил в Telegram.

«Если побеждает не россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от россии. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней россии. И значит, прямой повод для применения п.19 основ государственной политики рф в области ядерного сдерживания», — написал медведев.

Экс-лидер страны-агрессора задается вопросом: «и кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?»

«Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа россии является гарантией от мирового конфликта», — считает медведев.

На пост зампреда совбеза рф уже отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Так, по словам секретаря ведомства Алексея Данилова, угрозы и применение россией ядерного оружия — это акт суицида, ведь страна-агрессор окончательно превратится во врага номер один для всего мира.

«Медведеву памятку. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных ста (но, скорее всего, больше) граммов крепкого алкоголя. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марсе не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на рублевке, Сардинии и других Дубаев — «прямо в рай», — написал Данилов в Facebook.

Как сообщал Курсор, в октябре бывший президент российской федерации и заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев сказал, что передача Украине военной помощи от Израиля разрушит межгосударственные отношения этой страны с рф.

Ранее наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!