Рф не сможет наступать из Беларуси, все силы перебрасывают в зоны боев

В Беларуси фиксируется новая волна ротации подразделений, проводивших обучение на полигонах. Солдаты отправляются в зоны боев, а потому опасаться нового наступления со стороны Беларуси украинцам пока не стоит.

Об этом сообщает «Беларускі Гаюн».

Мониторинговая группа сообщила об активном перемещении техники рф* по приграничным районам и разгрузке эшелонов с новыми партиями мобилизованных и техникой. Это указывает на проведение новой волны ротации подразделений, завершивших курс подготовки и боевого слаживания на полигонах ВС РБ. Подразделения ВС рф эшелонами направляются в зону боевых действий, а вместо них прибывают на обучение новые военные. Этот процесс продолжается без остановки, так как армия оккупантов несет огромные потери на фронте и требует постоянно подпитки новой силой.

По данным «Гаюна», ротация части российского контингента региональной группировки войск свидетельствует, что россия не накапливает свои силы в Беларуси. Функция РБ в данном случае — «быть тренировочной базой для российских военных», подытожили наблюдатели.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!