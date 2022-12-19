Рф ночью атаковала столицу Украины иранскими дронами

В ночь на понедельник, 19 декабря, российские оккупационные войска с помощью иранских дронов-камикадзе атаковали Киевскую область и столицу Украины.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-кагале.

По его словам, взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах Киева. На места были отправлены профильные службы. Предварительно в столице без пострадавших. Медики и спасатели еще работают на местах.

Глава КГВА Сергей Попко отметил, что столица Украины выдержала несколько волн атак иранских «Шахидов». Силами ПВО было сбито 15 из более 20 ударных БПЛА.

В Киевской области есть «прилеты» в объект критической инфраструктуры. Сотрудники аварийной службы приступили к ликвидации последствий обстрелов.

Также иранские дроны повредили жилые дома. По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали двое человек. Врачи уже оказывают им помощь.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация* проигрывает войну и начала сотрудничать с Ираном, чтобы получать вооружение, в частности дроны-камикадзе, которые уже атакуют украинские города, а также баллистические ракеты. В интернете есть информация, что Иран якобы согласился их передать агрессору.

Еще мы писали, что израильские чиновники, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что Иран собирается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить россии для войны в Украине.