Рф отводит свои корабли из Крыма - в ISW назвали причину

В последнее время в Крыму участились взрывы, украинские военные с помощью дронов наносят удары по российским военным кораблям, поэтому агрессор решил защитить свои судна и начал их отводить подальше от временно оккупированного полуострова.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики отметили, что несколько кораблей Черноморского флота российской федерации* перевели из Крыма в порт новороссийска, который находится в краснодарском крае. Туда оккупанты перебросили не менее 10 судов, в частности фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", подводные лодки, 5 десантных суден и несколько небольших ракетных кораблей.

В Институте по изучению войны отметили, что отвод российских кораблей из Крыма, возможно, является мерой предосторожности, чтобы защитить судна от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участили атаки по объектам агрессора. Однако, захватчики будут продолжать использовать порт Севастополя в своих целях.

"Курсор" писал ранее, что несколько дней назад в рф заявили, что их средства ПВО якобы сбили шесть украинских беспилотников над российскими регионами и две украинские ракеты над оккупированным Крымом.

Еще мы писали, что в ночь на четверг, 5 октября, жители курской области (российская федерация) слышали взрывы, в результате которых в нескольких районах пропало электричество. Местные власти заявили об атаке БПЛА, традиционно, обвинив Украину.