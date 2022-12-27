Рф потеряла все боевые танки, которые были в строю до вторжения в Украину — эксперт

Российская федерация* задействовала большое количество техники во время вторжения на территорию Украины, которое начала 24 февраля текущего года. Но на данный момент, захватчики лишились всех своих боевых танков, что на тот период были в строю.

Об этом сообщил в эфире «Эспрессо» эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, сейчас россияне даже не могут восстановить вооружение, поскольку из-за санкций, введенных ЕС, они потеряли соответствующие технологии. Чтобы восстановить один танк, оккупантам нужно растаскивать на запчасти примерно 3-4 боевые машины, потому что сейчас у них проблемы с ремонтом и восстановлением поврежденной техники. Такая же у армии страны-агрессора ситуация и с артсистемами.

При этом, рф продолжает мобилизацию солдат, но вооружать их особо нечем, для производства техники им потребуется несколько лет, а ввести в бой еще 200 тысяч солдат они планируют в течение полугода. Возможно, они будут что-то доставать из старых запасов и выдавать это подавляющему большинству военных.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает попытки наступления на Донбассе, хотя ее армия истощена как морально, так и технически. И чтобы достичь хоть каких-то результатов, солдаты страны-агрессора начали менять тактику.

Еще мы писали, что российские оккупанты обстреливают украинские города, но их возможность наносить ракетные удары в последнее время снизилась, а все из-за «хлопков», посещающих периодически военные аэродромы оккупантов. Сейчас россияне стараются как можно дальше увести свои военные самолеты.