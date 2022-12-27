В NYT рассказали, как взрывы на аэродроме рф повлияют на ракетные атаки по Украине

«Хлопки» на аэродромах заставляют россиян как можно дальше уводить свою стратегическую авиацию.

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города, но ее возможность наносить ракетные удары в последнее время снизилась, а все из-за «хлопков», посещающих периодически военные аэродромы оккупантов. Сейчас россияне стараются как можно дальше увести свои военные самолеты.

Об этом пишет NYT.

В издании считают, что недавний взрыв на авиабазе в энгельсе саратовской области усложнил ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Такие «хлопки» помогают уничтожать потенциально российские ракеты еще до их применения.

Плюс ко всему, удары по военным авиабазам россии демонстрируют все большее истощение запасов крылатых и тактических баллистических ракет захватчиков.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает агрессию против Украины, но испытывает дефицит боеприпасов, поэтому начала использовать ракеты из старых запасов. Из своих закромов армия агрессора даже достала ракеты «без мозгов».

Еще мы писали, что по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кириллв Буданов, россиянам хватит ракет еще на 2-3 интенсивных обстрелов украинских городов, если брать математические расчеты и в среднем оценивать залп по 70-75 ракет.