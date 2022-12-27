В ВСУ рассказали, что армия рф поменяла тактику на поле боя

Российская федерация* продолжает попытки наступления на Донбассе, хотя ее армия истощена как морально, так и технически. И чтобы достичь хоть каких-то результатов, солдаты страны-агрессора начали менять тактику.

Об этом «24 каналу» рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

По его словам, военные методы россиян недостаточно универсальны и сейчас им тяжело удерживать всю линию фронта. Чтобы улучшить свою ситуацию, вместо оборотных и батальонных тактических групп они действуют малыми группами. На Бахмутском направлении, где сейчас горячее всего, бывшие заключенные стали фактически одноразовым элементом, который применяется для прорыва и истощения обороны ВСУ.

Полковник отметил, что несмотря на тяжелые бои и интенсивные обстрелы, украинским защитникам получается обескровить противника и нанести ему большие потери, как в технике, так и личном составе.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Еще мы писали, что рф продолжает обстреливать территорию Украины, но делает это с паузами, поскольку оккупанты испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.