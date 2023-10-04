Рф прибегает на фронте к новой тактике - в NYT поделились подробностями

Российские оккупационные войска терпят неудачи на фронте в Украине, поэтому ищут разные варианты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В частности, захватчики начали применять тактику "эластической обороны".
Об этом сообщает New York Time.
Эксперты отмечают, что это не совсем новая тактика, поскольку ее использовал Советский Союз во время поражения Германии в 1943 году в Курской битве, но россияне начали применять ее в Украине лишь в течение определенного периода. Суть ее состоит в том, чтобы сначала уступить позиции, а затем нанести ответные удары. Солдаты путинской армии пытаются не дать ВСУ удержать населенные пункты и другие рубежи, которые они могут использовать в качестве плацдармов для своих будущих атак.
В ходе "эластичной обороны" россияне отходят на 2-ю линию позиции, чтобы украинские войска продвинулись вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, особенно, когда они передвигаются по открытой местности. То есть, целью военных рф* сейчас является не дать ВСУ закрепиться на отвоеванных позициях.
Также, чтобы остановить продвижение ВСУ, оккупанты плотно минируют поля, устанавливают танковые заграждения, сети окопов. Но пока, как отмечают в NYT, вероятно, самой большой проблемой для украинских бойцов являются большие запасы артиллерии в рф.
"Курсор" писал ранее, что российские оккупационные войска в районе Токмака Запорожской области, который временно находится под контролем захватчиков, сбили собственный многоцелевой истребитель Су-35.
Еще мы писали, что ежедневно на фронте в Украине солдаты путинской армии теряют большое количество личного состава и техники, а это влияет на моральное состояние военнослужащих, которые, среди прочего, постоянно жалуются на дефицит вооружения. Есть российские подразделения, боевые возможности которых настолько ухудшились, что они не способны проводить больше атаки.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!