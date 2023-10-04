Рф прибегает на фронте к новой тактике - в NYT поделились подробностями

Российские оккупационные войска терпят неудачи на фронте в Украине, поэтому ищут разные варианты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В частности, захватчики начали применять тактику "эластической обороны".

Об этом сообщает New York Time.

Эксперты отмечают, что это не совсем новая тактика, поскольку ее использовал Советский Союз во время поражения Германии в 1943 году в Курской битве, но россияне начали применять ее в Украине лишь в течение определенного периода. Суть ее состоит в том, чтобы сначала уступить позиции, а затем нанести ответные удары. Солдаты путинской армии пытаются не дать ВСУ удержать населенные пункты и другие рубежи, которые они могут использовать в качестве плацдармов для своих будущих атак.

В ходе "эластичной обороны" россияне отходят на 2-ю линию позиции, чтобы украинские войска продвинулись вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, особенно, когда они передвигаются по открытой местности. То есть, целью военных рф* сейчас является не дать ВСУ закрепиться на отвоеванных позициях.