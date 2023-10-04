Россияне сбили собственный СУ-35: детали от британской разведки

Это один из самых современных истребителей, который есть на вооружении путинской армии.

Российские оккупационные войска в районе Токмака Запорожской области, который временно находится под контролем захватчиков, сбили собственный многоцелевой истребитель Су-35.

Об этом сообщается на странице министерства обороны Великобритании в Twitter.

По словам разведчиков, средства ПВО россиян, вероятно, сбили собственное военное судно примерно в 20 километрах позади текущей линии фронта, 28 сентября 2023 года. А этот самолет являлся одним из самых современных истребителей, который есть на вооружении путинской армии.

Всего с начала полномасштабного вторжения российская федерация* потеряла около 90 самолетов в Украине. А инцидент, произошедший в районе Токмака, был пятой потерей Су-35.

В минобороны Великобритании отметили, что этот населенный пункт в Запорожской области сейчас хорошо укреплен захватчиками, там находится из шта, а как правило они защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. А учитывая, что Украина продолжает наносить по таким местам эффективные удары, весьма вероятно, что эти средства ПВО были в высоком состоянии готовности.

"Курсор" писал ранее, что ежедневно на фронте в Украине солдаты путинской армии теряют большое количество личного состава и техники, а это влияет на моральное состояние военнослужащих, которые, среди прочего, постоянно жалуются на дефицит вооружения. Есть российские подразделения, боевые возможности которых настолько ухудшились, что они не способны проводить больше атаки.

Еще мы писали, что на территории рф участились "хлопки", в ночь на среду, 4 октября, их слышали жители брянска и белгорода. Местные власти заявили, что города якобы атаковали БПЛА.