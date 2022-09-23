РФ специально провела обмен пленными с Украиной в день объявления мобилизации — аналитики

По словам аналитоков, власти россии* под надуманными предлогами насильно вербуют россиян для участия в войне в Украине, нарушая обещание кремля набирать только тех, кто имеет военный опыт.

Эксперты отметили, что российские власти, вероятно, провели с Украиной масштабный обмен пленными в день объявления мобилизации для приуменьшения значения этого обмена. Жесткий подход кремля к мобилизации провоцирует общественный гнев и недоверие по всей россии.

Об этом говорится в новом отчете американского Института исследования войны (ISW).

«кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и милблогеров, предприняв обмен в тот же день, когда президент рф владимир путин объявил о частичной мобилизации», — отметили в Институте.

Американские аналитики подчеркнули, что добавили, что в ходе масштабного обмена пленными в Украину были возвращены, в частности, защитники мариупольского завода «Азовсталь» — лидеры батальона «Азов».

«Крайне правые российские блогеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от «денацификации» Украины, — одной из заявленных целей вторжения рф. Кремлевские пропагандисты широко освещали захват и запланированное судебное преследование бойцов «Азова», называя их нацистами. Другие блоггеры раскритиковали кремль за проведение так называемых украинских информационных операций и «позволение Киеву манипулировать настроениями в россии», — говорится в отчете.

Ранее 21 сентября путин объявил о том, что в рф начинается частичная мобилизация. Глава минобороны рф сергей шойгу сказал, что мобилизовать планируется около 300 тыс человек.

Курсор» писал ранее, что согласно подсчетам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, что каждый год на мобилизацию в рф из казны будет тратиться минимум 1,3 триллиона рублей.

Еще мы писали, что в ближайшие месяцы частичная мобилизация в россии не отразится на обстановке на линии фронта. Однако для украинских военных она все же вызывает трудности, поскольку россияне воюют за счет численности, а не умений.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!