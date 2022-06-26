РФ увеличивает военное присутствие в Беларуси — разведка

Отмечается, что с 22 июня в Гомельской области Беларуси проходят мобилизационные учения. «Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ», — отметили в ГУР.

Россия вновь наращивает свое военное присутствие в Беларуси, в частности, военно-воздушные силы. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

«Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений Вооруженных сил россии*. В то же время россияне планируют увеличить количество оперативно-тактических полетов на территории Беларуси. Официально — для проведения совместного воздушного патрулирования в рамках Объединенного центра подготовки и боевой подготовки ВВС и ПВО. Для этого в аэропорт Барановичей планируется направить 10 самолетов», — сказано в сообщении.

«Курсор» писал, что после встречи с путиным Лукашенко заговорил об объявлении войны. Он попросил путина переоборудовать белорусские самолеты под носители ядерного оружия. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!