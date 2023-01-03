Рф в Крыму держит несколько типов ядерного оружия – украинская разведка

В Украине надеются, что международное сообщество не позволит рф* начать ядерную катастрофу.

Российский диктатор владимир путин неоднократно пугал мировое сообщество тем, что применит ядерное оружие. В украинской разведке считают, что агрессор способен на все, поэтому за перемещением ядерного арсенала оккупантов интенсивно следят. Как выяснилось, на аннексированном полуострове россия держит несколько типов ядерных боеприпасов.

Об этом изданию «Укринформ» рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, в Крыму есть носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах.

Также Черняк рассказал, что российские захватчики проводят определенные работы на объекте «Феодосия-13», расположенном в с. Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Но пока неизвестно, завершены ли эти работы.

В украинской разведке отмечают, что россия способна на все, в частности применить ядерное оружие, но надеются, что международное сообщество не позволит путину привести мир к ядерной катастрофе. Но при этом, Украина учитывает все возможные варианты развития событий.

«Курсор» писал ранее, что российский диктатор владимир путин продолжает ядерный шантаж, в текущем месяце он заявил, что угроза ядерной войны нарастает, но глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что рф преследует цель запугивания.