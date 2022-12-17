Глава ЦРУ оценил готовность путина применить ядерное оружие

Он отметил, что США предупредили россиян о серьезных последствиях.

Российский диктатор владимир путин* продолжает ядерный шантаж, в текущем месяце он заявил, что «угроза ядерной войны нарастает», но глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что рф преследует цель запугивания.

Об этом он сказал в интервью американской телекомпании PBS.

По его словам, Соединенные Штаты Америки дали российской федерации понять, какие серьезные последствия ее ожидают, если будет применено против Украины ядерное оружие. На данный момент в ЦРУ не видят четких доказательств того, что глава кремля планирует применить ядерные заряды, он пока пытается лишь запугать мир.

Бернс также подчеркнул, что на решение рф по поводу применения оружия массового поражения могли повлиять и заявления мировых лидеров, например главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министр Индии, которые выразили обеспокоенность по поводу использования такого оружия.

«Курсор» писал ранее, что помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

Ещё мы писали, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!