Отметим, что 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, после чего возник пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли. В россии заявили, что причиной взрыва якобы стал подрыв двигавшегося по мосту грузовика.

«Курсор» писал ранее, что по словам главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, Керченский мост перестанет существовать, когда Крым вернется в состав Украины.

Еще мы писали, что железнодорожную и автомобильную ветки Керченского моста охранили отдельные подразделения. В 2022 году российские госструктуры заключили контракты на обеспечение безопасности моста на общую сумму более 2 млрд рублей (эквивалентно 23 млн долларов США).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!