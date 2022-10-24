В Украине рассказали, когда будет уничтожен Крымский мост

По словам главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, Керченский мост перестанет существовать, когда Крым вернется в состав Украины.

Об этом он заявил в интервью УП.

Буданову задали вопрос о том, что случилось с Крымским мостом, но он не дал прямого ответа и добавил, что вся конкретика будет потом.

«Сложный вопрос для ответа. Давайте лучше в другое время об этом поговорим. Могу лишь сказать, что Крымский мост подвергся очень сильным разрушениям. Этот мост — один из символов «русского мира». Крейсер «москва» пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж и долго этому режиму осталось», — сказал Буданов.

Буданов, комментируя российские сообщения о том, что он лично причастен к подрыву моста, улыбнулся и сказал, что относится к этому не до конца серьезно.

«Знаете, я отношусь к этому не до конца серьезно. Точно не вспомню название, но одно из крупнейших печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что россия обвиняет в этом Украину с очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях. А надо понимать, что то, что напечатано в издании компартии Китая, согласовано со всеми, то есть это официальная позиция. И они так легонько натолкнули на мысль, что, в принципе, россия любит похожие вещи делать сама, чтобы кого-то в чем-то обвинить и потом якобы развязать себе руки. Еще раз говорю, что это официальное издание, которое связано с высшим военно-политическим руководством Китая. Если даже они сомневаются в этом, то делайте выводы сами», — сказал Буданов.

Он также сказал, что согласен с намеками президента Украины Владимира Зеленского о том, что история с подрывом Крымского моста может быть связана с конфликтом внутри силовых структур рф.

«Крымский мост — это тот символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия на самом деле никому не нужна», — заявил глава ГУР.

Ранее Курсор писал, что суд в москве арестовал еще троих подозреваемых в подрыве Крымского моста. Никаких доказательств причастности этих людей к взрыву на Крымском мосту российские силовики не предоставили.

Курсор сообщал, что на Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части.

Курсор писал, что фсб россии назвала организаторов «теракта» на Крымском мосту. СМИ сообщают, что фсб рф якобы установила соучастников «теракта на Крымском мосту». В фсб заявили, что взрыв на Крымском мосту организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Курсор писал, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Президент рф считает, что взрыв на Крымском мосту – «теракт» направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке тамань-керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Вскоре стало известно, что пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения. После начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!