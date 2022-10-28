Родственники мобилизованного россиянина попрощались с ним через дыру в заборе

Многие жители города орел попали в военкомат без денег и больше не смогли оттуда выйти.

В российском городе орел* мобилизованных на войну против Украины заперли как заключенных на территории военкомата.

Как сообщает Obozrevatel, «мобикам» не дали выйти оттуда даже для того, чтобы собрать вещи и рассчитаться с рабочего места.

«Не смогли новоиспеченные оккупанты и нормально попрощаться с родными – поговорить с ними мобилизованные смогли только через дыру в заборе», — пишет издание.

«Вы заключенные или мобилизованные?» – спрашивал у них автор ролика, который был записан 26 октября.

Один из «мобиков» рассказал, что медкомиссии у них не было, многие жители орла попали в военкомат без денег и больше не смогли оттуда выйти. Обещанные подъемные им также не дали.

«Просто цирк уродов. Постоянно чего-то ждешь. Вечером пришла повестка – сегодня уже уезжаем. Ни попрощаться, ни собраться, ничего», – сказал мобилизованный.

Мужчина сообщил, что их планируют отвезти на территорию муниципального предприятия «спецавтобаза», где «мобикам» должны выдать форму. После этого их отправят дальше.

Как рассказали местные жители, массовая мобилизация продолжается на многих предприятиях орла.

«В одном только орелстрое выдали 87 повесток. Мусороперерабатывающий завод парахина получил повестки даже на граждан Узбекистана. Стройиндустрия, атолл, велор – везде набеги военкомов», – рассказала россиянка.

Как сообщал Курсор, в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол. Об этом в интервью российскому изданию «Фонтанка» сообщил глава калининского района санкт-петербурга сергей петриченко.

«Мы должны полностью восстановить весь воинский учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, сменить пол и перейти в другую категорию либо принять другие меры», — заявил петриченко.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!