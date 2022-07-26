Родственники оккупантов, пропавших на войне в Украине, обратились к путину

Более 100 семей российских оккупантов обратились к президенту рф* владимиру путину с требованием найти их родственников в Украине.

Семьи российских военнослужащих, которые пропали на войне в Украине, обратились к президенту российской федерации владимиру путину с требованием разыскать их родственников.

Об этом сообщает «Север. Реалии».

Сообщается, что письмо с подписями 106 человек, передали в приемную администрацию президента россии, сегодня, 26 июля. Родственники без вести пропавших российских оккупантов говорят, что в министерстве обороны рф не занимаются поиском их близких.

В письме семьи требуют найти их родственников, которые были внесены в списки пропавших без вести. Из-за этого статуса, их поиски не ведутся, а министерство обороны рф уже 5 месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся сведений.

Матери и жены оккупантов передали обращение в приемную администрации президента в Москве. Они требуют не только найти местонахождение их детей, но и встречи с министром обороны сергеем шойгу. А также чтобы путин назначил своего представителя, который бы отчитывался о проделанной работе перед родными оккупантов. Также они просят вернуть всех пленных домой и инициировать тесты ДНК, если есть информация, где похоронен российский захватчик.

К слову, требований к путину прекратить войну в Украине в письме нет.

«Курсор» писал ранее, что родственники российских военных советуют им отказываться от службы в армии и не подписывать вообще никаких документов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!