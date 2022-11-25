Ройзман и другие известные россияне признаны «иноагентами»

Министерство юстиции *рф обновило список физических лиц «иностранных агентов», где оказался бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие деятели.

Об этом сообщает BBC.

Реестр пополнился графами 57-62. Туда добавили оппозиционера и экс-депутата Госдумы Евгения Ройзмана, соратника Алексея Навального из Уфы Федора Телина, пермского политолога Виталия Ковина, которого в октябре исключили из списка СМИ-«иноагентов», адвоката Илью Новикова, журналистку Анну Монгайт и Александра Гармажапова.

Все новые физлица-«иноагенты» оказались в реестре, как утверждают в министерстве, из-за «осуществления политической деятельности», связанной с Украиной.

Известно, что на Ройзмана в августе этого года завели уголовное дело по новой статье ук рф о «дискредитации» оккупантов, участвующих в войне в Украине. В качестве наказания ему запретили пользоваться соцсетью Twitter, где он активно выступал против войны и критиковал кремль.

Экс-мэр Екатеринбурга является, пожалуй, самым известным российским политикои, который не поддержал решение о полномасштабном вторжении в Украину, но при этом оставался на свободе. Лишь за этот год он трижды получал штраф за «дискредитацию» армии рф на общую сумму 150 тысяч рублей, а также его обязали выплатить 85 тысяч рублей за неуважение к властям.

Последнее наказание предусмотрено за то, что он обратился в соцсети к главе мид рф сергею лаврову, который заявил, что кремль с помощью войны решил прекратить «безоглядный курс на полное доминирование США». Ройзман ему нецензурно ответил: «И для этого вы решили свою страну об стену у**** (уничтожить – прим.ред.)?». Также он жестко общался с рядом других политиков, поддерживающих кремль.

Ранее «Курсор» сообщал, что музыкант Макаревич стал уникальным «иноагентом».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!