Это случилось утром в среду, 24 августа. По словам оппозиционера, против него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК рф о «дискредитации» армии. Российского политика будут судить из-за поста в Twitter и видео на YouTube, где он резко выступил против развязанной российскими оккупантами войны в Украине.

Об этом сообщает SVTV.

Учитывая то, что этой весной Ройзмана штрафовали по этой статье, теперь ему грозит тюремное заключение до 5 лет. Также известно, что сейчас проходят обыски в «Фонде Ройзмана», его квартире и музее» Невьянская икона», принадлежащем Ройзману. По их итогам российские СМИ сообщили, что правоохранители нашли у бывшего мэра Екатеринбурга визитки экс-председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, посла Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланга, эстонского общественного активиста Меэлиса Кубитса и директора польского Музея икон Михала Богуцкого.

После ареста политика Ильи Яшина его считали последним российским оппозиционером, находящемся в россии* на свободе. Отметим, что Евгений Ройзман родился в 1962 году в Свердловске (после 1991 года – Екатеринбург), где он и прожил всю свою жизнь. По словам политика, он еврей и «достаточно далеко» отслеживает свои корни.

«У меня еврей – отец, но я со своей фамилией никогда не мог сказать, что я не еврей. Я всегда это понимал и всегда себя позиционировал как еврей… Как я связан с еврейской общиной, с еврейскими организациями? Конечно же, они ко мне приходят, когда возникают какие-либо проблемы. Я знаю всех наших «главных евреев». Двери мои всегда открыты для всех. Всегда помогаю пожилым, которых много среди наших людей… Любой политик, который собирается на выборы в крупных городах Америки ли, россии ли, будет встречаться с еврейскими общинами. Всегда. Потому что там много интеллигенции, много людей творческих… Я даже не говорю, хорошо это или плохо. Это факт…», – признавался он в интервью.

Ранее мы рассказывали, что россия* осудила израиль и выдвинула требования.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!