Российская оппозиция проводит съезд в Польше с целью свержения путинского режима

Участники собрания планируют созданть альтернативный парламент, который должен взять власть в свои руки «в переходном постпутинском периоде».

В пригороде Варшавы Яблонной проходит съезд российской оппозиции, на котором планируется создать план по свержению режима путина в рф*.

Об этом сообщает FreeДОМ.

Отмечается, что переговоры проводятся в историческом здании Дворца академии наук, в котором в 1989 году был круглый стол — переговоры тогдашней польской власти и оппозиции.

«Именно эти переговоры стали началом демонтажа тоталитарной системы и вернули Польше демократию. Теперь здесь собрались российские оппозиционеры, которые намерены придумать план по свержению тоталитарного путинского режима», — говорится в сообщении.

В частности, участники съезда планируют принять ряд документов и решений, в числе которых — создание альтернативного парламента, который, по задумке, должен взять власть в свои руки «в переходном постпутинском периоде».

Также делегаты съезда планируют принять обращение и приглашают других оппозиционеров присоединиться к их деятельности и вместе побороть путинский режим.

«По итогам съезда планируется принять так называемый акт о национальном сопротивлении. В нем речь идет, что коль мирной смены власти в нынешней россии не получается, необходимо силовое сопротивление. … Съезд продлится еще два дня», — сообщает СМИ.

Как информировал Курсор, в российской федерации появляются новые оппозиционные политики. Такое мнение высказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

По его словам, в своем большинстве российские оппозиционеры в настоящее время находятся за пределами страны. В то же время в самой россии появляется новая оппозиция. В качестве примера Шейтельман привел депутатов 18 муниципалитетов москвы, санкт-петербурга и ленинградской области, которые выступили с требованием отставки российского президента владимира путина.

Также Курсор информировал о том, что в Молдове растет напряжение по поводу возможного вторжения российских войск, особенно на волне фейковых сообщений о минировании в стране и заявлений представителей непризнанного Приднестровья о «желании войти в состав рф».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!