В россии появляется новая оппозиция — Шейтельман

По словам политтехнолога, к новой российской оппозиции можно отнести даже отдельных депутатов от правящей партии «единая россия». При этом в своем большинстве российские оппозиционеры в настоящее время находятся за пределами страны.

В российской федерации* появляются новые оппозиционные политики.

Такое мнение в эфире телеканала Freeдом высказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

По его словам, в своем большинстве российские оппозиционеры в настоящее время находятся за пределами страны. В то же время в самой россии появляется новая оппозиция. В качестве примера Шейтельман привел депутатов 18 муниципалитетов москвы, санкт-петербурга и ленинградской области, которые выступили с требованием отставки российского президента владимира путина.

«Это новая оппозиция. А еще отдельно появилась правая оппозиция, где зюганов, например, бывший председатель кпрф. Я не знаю, является ли он официальным председателем этой партии сейчас, но он потребовал провести мобилизацию, фактически тоже осудив официальную политику путина», — сказал политтехнолог.

Также Шейтельман сообщил, что игорь гиркин (стрелков) также уже является оппозиционером по отношению к действующей власти и российскому президенту.

«Стрелков является уже сегодня оппозицией к путину, которого, наверное, можно назвать именно националистом. Но это, безусловно, — правая оппозиция, то есть оппозиция патриотическая, которая требует более решительных действий и выступает, как минимум, против минобороны и постепенно, похоже, начинает выступать против путина», — считает Шейтельман.

Он также добавил, что к новой российской оппозиции можно отнести и отдельных депутатов от правящей партии «единая россия».

Как сообщал Курсор, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что российская федерация может устроить показательную «спецоперацию» в другой стране.

По его словам, чтобы продемонстрировать успехи российской армии, владимир путин может устроить показательную «спецоперацию» в другой стране, и таким образом попытается отвлечь мир от войны в Украине.

Также Курсор информировал о том, что в Молдове растет напряжение по поводу возможного вторжения российских войск, особенно на волне фейковых сообщений о минировании в стране и заявлений представителей непризнанного Приднестровья о «желании войти в состав рф».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!