Российская пропаганда вновь опозорилась, упомянув о взятии Киева и других украинских городов

На видео двое оккупантов мечтают о будущем после "победы" рф в войне против Украины.

Во временно оккупированном украинском Крыму транслируется ролик с призывом вступать на контрактую службу в армию российской федерации*. Название видео - "Выбери город своей мечты".

В ролике воспроизведена якобы беседа двух российских оккупантов, которые размышляют о будущем после "победы" рф в войне против Украины.

"Ты случайно не знаешь, где "Печерские пагорбы" в Киеве?" - спрашивает один из собеседников. "Это центр. У меня там тетка живет. Крутой район. А чего? - уточняет второй. "Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу", - заверяет оккупант. "А я в Одессу рвану, море люблю", - мечтает другой.

Как сообщал Курсор, во временно оккупированных регионах Херсонской области Украины замечен пропагандистский баннер с лозунгом "Дети, кухня, церковь!" Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Крымский ветер.

СМИ отмечает, что это - аналог классического немецкого лозунга "Kinder, Küche, Kirche" ("Дети, кухня, церковь") или 3K, описывающего основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Автором данной аллитерации принято считать кайзера Вильгельма II.

Напомним, что в июле российская пропаганда заявила о готовности Украины отдать оккупированные территории рф*. Соответствующее заявление якобы сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Согласно их версии событий, Подоляк официально признал, что Украина вынуждена отдать Крым и отдельные территории временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей россии.

В действительности они исказили слова Михаила Подоляка, который в эфире телеканала «Рада» рассказал, что существует три варианта завершения войны, однако Украину устраивает только один победа над россией и полная деоккупация украинских территорий.

Также мы сообщали, что российская пропаганда занялась дискредитацией «вагнеровцев». В рф уверяют, что мощь «вагнеровцев» явно преувеличена, что подтверждают некоторые факты.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!