Российская ракета попала в многоквартирный дом: жуткие кадры

Под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.

В украинском городе Днепр во время атаки *рф одна из ракет попала в многоквартирный дом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины.

«Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте. Прекрасно знаю дом в который прилетел в Днепре, родился и проживал рядом. Знаю людей из этого района. Приветливы и дружелюбны! Злость. Общался с мэром Днепра – Борисом Филатовым, он также уже выехал на место, где россия устроила террор.», ‒ сказано в сообщении.







Ранее мы рассказывали, что во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, атаки рф продолжаются.

«Курсор» сообщал, что аналитики рассказали, что может спасти Украину от комбинированного обстрела ракетами и БПЛА.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.