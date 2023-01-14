Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, атаки рф продолжаются: что известно

Во многих областях раздаются взрыва, взрослые и дети прячутся в укрытиях.

Во второй раз за субботу, 14 января, по всей Украине массово звучит сигнал воздушной тревоги из-за ракетных атак *рф.

За сегодняшний день по всем украинским территориям объявляли тревогу уже 51 раз. После утренней атаки во второй раз опасность ракетного удара возникла в среднем в 14:00.

О первых ракетах, замеченных на юге страны, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Со временем в Николаевской области начало работать ПВО.

Чуть позже в ОК «Юг» сообщили, что число кораблей российской армии в Черном море увеличилось до 5. Общий залп ракет составил как минимум 36.

Многие официальные лица и чиновники обратились к населению с просьбой не игнорировать воздушную тревогу, в том числе внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Не выкладываем результаты попаданий, не выкладываем работу ПВО. Не игнорируем, налёт масштабный», ‒ написал он.

Примерно в 15:00 стало известно о взрывах и работе ПВО в Одесской области. Также вс рф запустили ракеты в сторону Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Житомирской областей и ряда других.

Позже сообщили о работе ПВО в Хмельницкой области. Параллельно отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области временно без света, потому что электричество вынужденно отключили для сохранения энергообъектов от серьезного повреждения. Подобное зафиксировано и в других областях.

Также украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Киевской области. Многие жители последней спрятались в укрытиях, в том числе жители Киева в метро. Среди них также есть дети, поющие щедровки:



«Курсор» сообщал, что аналитики рассказали, что может спасти Украину от комбинированного обстрела ракетами и БПЛА.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.