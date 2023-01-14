Аналитики рассказали, что может спасти Украину от комбинированного обстрела ракетами и БПЛА

Есть сведения, что рф* накапливает ресурс для комбинированного обстрела Украины ракетами и БПЛА в ближайшее время.

Об этом пишет InfoDnes.sk.

Как отмечают аналитики издания, путин сделал ракетные атаки одной из главных тактик своего террора, а намерение разрушить гражданскую и критическую инфраструктуры – главной целью этой зимы. «Бесспорно, последствия российской войны будут ощутимы еще долгие годы, ведь россияне не только убивают мирных украинцев, разрушают инфраструктуру, но обстреливают и минируют сельскохозяйственную инфраструктуру, загрязняют украинские земли, препятствуют поставкам продовольствия из Украины. Но путин далеко не первый диктатор, который использовал террор и продовольство как оружие против украинского народа. Вспомним, как Сталин убивал миллионы украинцев во времена большего голодомора 90 лет тому, теперь его «ученик» и наследник путин использует подобную практику, добавив к ней еще и геноцид холодом», — пишут аналитики в соответсвущей статье InfoDnes.sk.

В материале отмечается, что масштабы гуманитарной катастрофы и последствий террористических действий рф на территории Украины с каждым днем возрастают, превращаясь в реальный геноцид украинцев. Российские военные демонстрируют небывалую жестокость и цинизм, на оккупированных территориях обустраивая даже детские пыточные. А война в Украине, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, унесла жизни почти семи тысяч мирных жителей. Реальное число жертв может быть значительно большим, ведь получение информации из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, а многие сообщения о смерти еще проверяются. Эксперты говорят, что только в Мариуполе количество погибших может составить более 20 тысяч человек.

«Украина сегодня – форпост борьбы за свободу и безопасность всей Европы. Полномасштабное вторжение рф на территорию Украины нанесло непоправимый ущерб для украинской и мировой экономики, десятки тысяч человек погибли, а миллионы вынуждены были покинуть собственные дома. За месяцы войны рф и ее войска уничтожили, разрушили, повредили, похитили или изуродовали украинское имущество на сотни миллиардов долларов. Учитывая регулярные массированные авиаудары и атаки энергетической инфраструктуры, эта цифра существенно возрастает каждый раз после атак рф. Страна-террорист россия все более упорно стремится уничтожить как можно больше важных инфраструктурных объектов и еще сильнее запугать украинцев. В тоже время украинский народ продолжает бороться, помня уроки истории и не идя на уступки россиянам. Делать это в условиях зимы, безусловно, становится сложнее. Но героизм украинцев вместе с поддержкой цивилизованного мира способен остановить российский террор», — отмечается в издании.

Как пишут аналитики, спасти жизни тысяч украинцев этой зимой помогут средства ПВО, которыми Вооруженные Силы Украины должны быть снабжены партнерами в полном объеме и в кротчайшее время. А такие долгожданные и немедленные поставки западного вооружения для Украины не только ускорят ход событий в противостоянии демократии и террора, но и спасут миллионы жизней украинцев.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.