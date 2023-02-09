Российская телеведущая Лариса Гузеева прилетела в Хайфу для получения израильского гражданства — СМИ

Среди российских знаменитостей стало модным посещать Израиль — и вовсе не для того, чтобы насладиться видами и туризмом.

С начала полномасштабного вторжения армии российской федерации* на территорию независимой Украины, многие публичные личности рф выступили в поддержку путина и его политики. Однако вместе с тем, многие быстро оформили себе еще одно гражданство, и, в большинстве случаев, гражданство Израиля. Все из-за санкций, и из-за перспектив того, что экономика россии, вместе с самой рф, канут на дно мировой истории.

За весь год, пока идут военные действия, кто только не прилетал в Израиль, якобы просто в гости. И многие уезжали имея в кармане второй паспорт, который никак не относится к стране-агрессору. Одним из последних был российский рэпер украинского происхождения Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), который посещал Хайфу вместе с супругой Оксаной Самойловой.

И вот спустя пару недель в том же МВД засветилась звезда российского телевиденья Лариса Гузеева, которая молчаливо поддерживает путинский режим и «братоубийственную» войну с украинским народом.

Ранее «Курсор» информировал, что Селену Гомес заметили на свидании с новым бойфрендом. Избранником Селены Гомес, с которым ее недавно видели в боулинге в Нью-Йорке, стал 33-летний диджей Эндрю Таггарт. Очевидцы говорят, что между ними не просто дружба, поскольку во время игры они целовались.

Напоминаем, что актриса Дженнифер Лопес чуть не умерла во время съемок нового фильма. Звезда рассказала о несчастном случае, который случился с ней на съемочной площадке картины «Моя пиратская свадьба». Джей Ло поделилась подробностями инцидента, в результате которого артистка едва не свалилась со скалы во время съемок в Доминиканской Республике.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!