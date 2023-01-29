Дженнифер Лопес чуть не умерла во время сьемок нового фильма

Актриса имеет достаточно большой опыт работы в кинематографе, но даже с такими опытными артистами случаются несчастные случаи.

Недавно 53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о вопиющем случае, который едва не унес ее жизнь.

Подробнее об этом информирует AS.

Звезда рассказала о несчастном случае, который случился с ней на съемочной площадке картины «Моя пиратская свадьба». Джей Ло поделилась подробностями инцидента, в результате которого артистка едва не свалилась со скалы во время съемок в Доминиканской Республике.

Во время игры «Кто есть кто» на BuzzFeed Дженнифер Лопес рассказала, что у нее был почти смертельный опыт, но коллеге по фильму Джошу Дюамелю удалось спасти ее от падения, и, как следствие, от смерти.

Ранее «Курсор» информировал, что Дженнифер Лопес впервые рассказала про «импульсивную» свадьбу с Аффлеком. Звезда рассказала, как 20 лет назад они так и не поженились, хотя все тщательно планировали, а потому в этот раз решили все сделать быстро.

Напомним, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показалась в роскошном образе, чем вынудила поклонников обомлеть от эстетического удовольствия.

Также, бывший возлюбленный голливудской звезды Дженнифер Лопес, баскетболист Алекс Родригес вступил в новые отношения и уже официально представил свою девушку, которой стала фитнес-модель и тренер Жак Кордейро. К слову, спортстмен уже даже познакомил свою пассию с совместными с Джей Ло детьми.

Отметим, что Дженнифер Лопес призналась, что написано на ее обручальном кольце. Там выбит определенный код, который обозначает некоторый личный момент между Джей Ло и Беном Аффлеком. Более того, звезда так сильно вдохновилась этой надписью, что даже написала песню, которая войдет в новый альбом знаменитой музыкальной исполнительницы.