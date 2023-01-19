Селену Гомес заметили на свидании с новым бойфрендом

Личная жизнь 30-летней американской знаменитости Селены Гомес всегда вызывала повышенный интерес, но долгое время певица редко появлялась с кем-то на свиданиях и основное время уделяла своим близким, а также музыкальной карьере. Но, судя по всему, артистка состоит в романтических отношениях.

Об этом пишет Page Six.

Избранником Селены Гомес, с которым ее недавно видели в боулинге в Нью-Йорке, стал 33-летний диджей Эндрю Таггарт. Очевидцы говорят, что между ними не просто дружба, поскольку во время игры они целовались. Знаменитости были одеты в повседневную одежду, на кадрах видно, что певица держит в руках оранжевый шар, а ее бойфренд сидит рядом и наблюдает за броском.

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Источник сообщает, что пара старается больше времени проводить вместе, им весело, они узнают друг друга, и Селена выглядит влюбленной. Но их отношения, скорее всего, начались недавно, поскольку в декабре прошлого года певица говорила, что одинока, но мечтает встретить хорошего парня.

«Курсор» писал ране, что 76-летнюю певицу Шер заметили в Западном Голливуде (Калифорния, США) с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. Пара сходила на романтический ужин.

Еще мы писали, что 47-летнюю голливудскую знаменитость Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером Полом Мескалем. По слухам, пару связывают романтические отношения.

Напомним, что 47-летний голливудский актер, звезда фильмов «Однажды…в Голливуде» и «Остров проклятых» Леонардо Ди Каприо недолго горевал по поводу расставания с моделью Камилой Морроной, с которой встречался около 5 лет. В Нью-Йорке его заметили в компании другой красавицы.