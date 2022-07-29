Российские командиры зверски издеваются над своими солдатами — перехват разговора

Украинские силовики в очередной раз перехватили разговор российских солдат. На обнародованной армии военнослужащий рф * жалуется супруге на то, что российские командиры зверски издеваются над своими подчиненными.

«Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет», — говорит он.

Солдат рф говорит, что все командиры отмороженные.

Об этом свидетельствуют перехват ГУР разговора одного из солдат с женой.

Солдат рф даже предполагает, что командиры употребляют запрещенные вещества и потому ведут себя неадекватно.

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Отметим, что армия рф продолжает нести огромные потери в Украине. По состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины уничтожили 40 500 российских захватчиков. В Генштабе добавили, что данные потерь врага уточняются и являются приблизительными. Эта статистика отображает только официально подтвержденные факты смерти, реальное число ликвидированных россиян может быть куда выше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.