Российские командиры зверски издеваются над своими солдатами — перехват разговора

Украинские силовики в очередной раз перехватили разговор российских солдат. На обнародованной армии военнослужащий рф* жалуется супруге на то, что российские командиры зверски издеваются над своими подчиненными.
Об этом свидетельствуют перехват ГУР разговора одного из солдат с женой.
Солдат рф говорит, что все командиры отмороженные.
«Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет», — говорит он.
Солдат рф даже предполагает, что командиры употребляют запрещенные вещества и потому ведут себя неадекватно.
Отметим, что армия рф продолжает нести огромные потери в Украине. По состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины уничтожили 40 500 российских захватчиков. В Генштабе добавили, что данные потерь врага уточняются и являются приблизительными. Эта статистика отображает только официально подтвержденные факты смерти, реальное число ликвидированных россиян может быть куда выше.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!