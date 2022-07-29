Российские командиры зверски издеваются над своими солдатами — перехват разговора

20:00, Сегодня
Новости СНГ, Политика, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Российские солдаты жалуются близким на издевательства командиров, которые запросто могут избить или даже выстрелить российскому военнослужащему в ногу.

Украинские силовики в очередной раз перехватили разговор российских солдат. На обнародованной армии военнослужащий рф* жалуется супруге на то, что российские командиры зверски издеваются над своими подчиненными.

Об этом свидетельствуют перехват ГУР разговора одного из солдат с женой.

Солдат рф говорит, что все командиры отмороженные.

«Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет», — говорит он.

Солдат рф даже предполагает, что командиры употребляют запрещенные вещества и потому ведут себя неадекватно.

Отметим, что армия рф продолжает нести огромные потери в Украине. По состоянию на утро сегодняшнего дня  Вооруженные силы Украины уничтожили 40 500 российских захватчиков. В Генштабе добавили, что данные потерь врага уточняются и являются приблизительными. Эта статистика отображает только официально подтвержденные факты смерти, реальное число ликвидированных россиян может быть куда выше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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