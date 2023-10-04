Судна черноморского флота рф перемещаются на другие территории базирования.

В сети появились фотографии российских военных кораблей, находящихся в бухтах Феодосии (Крым) и новороссийска (рф). Эти снимки подтверждают заявление представителей ГУР Украины, что черноморский флот россии выводит свои корабли из Севастополя.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

На фотографиях видно, что в новороссийск были переброшены все три исправные подводные лодки проекта 06363, два фрегата проекта 11356, один сторожевой корабль проекта 1135М и шесть больших десантных кораблей.

По данным СМИ, в новороссийск также, возможно, была переброшена основная часть российских малых ракетных кораблей. Кроме того, спутниковые снимки показывают, что часть кораблей, включая один большой десантный корабль, два малых ракетных корабля и два из трех новых тральщиков проекта 12700, были переброшены из Севастополя в Феодосию.

Опубликованные спутниковые снимки, сделанные 1 и 2 октября, были предоставлены OSINT-аналитиком под ником M.T. Anderson. Он также опубликовал фотографии из Североморска и района губы Окольная. Аналитик подчеркнул, что эти снимки содержат более детальную информацию, чем любые другие. Они показывают, что большинство кораблей осталось на базе Северного флота вмф россии, за исключением одного большого противолодочного корабля проекта 1155(М) (код НАТО Udaloy), который не был замечен на снимках.