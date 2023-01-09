Российские оккупанты обстреляли продуктовый рынок в Харьковской области, есть раненые и погибшие

При обстрелах Харьковской области ежедневно погибают мирные жители, целями российских наводчиков становятся гражданские объекты и жилые дома.

Один человек погиб и семеро получили ранения разной степени тяжести после ракетного обстрела армией рф* продуктового рынка в поселке Шевченково возле Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские захватчики обстреляли мирный объект, на котором находились в основном пенсионеры, женщины и дети из ЗРК С-300.

«В результате удара погибла 60-летняя женщина. Также пострадали семь местных жителей. Среди них 13-летняя девочка», — написал Синегубов.

Все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. На месте работают все экстренные службы. В ОП сообщили, что продолжается спасательная операция и под завалами еще могут оставаться люди.

Вечером 7 января было в Харьковской области российские террористы обстреляли нефтеперерабатывающее предприятие в Мерефе, в 30 километрах от Харькова. Во время атаки погиб 50-летний мужчина.

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