В СНБО Украины, помогут ли окопы россии удержать Крым

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что окопы в Крыму точно не помогут *рф удержать полуостров.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

«Они им точно не помогут. Крым вернут и вернут обязательно. Если нужно будет за него воевать, мы будем воевать. Это наша земля и она должна быть возвращена», ‒ сказал он.

Данилов также высказался о приехавших жить на полуостров россиянах, сказав, что уехать они смогут так же быстро, как и приехали.

«Курсор» сообщал, что глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.

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