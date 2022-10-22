Российские оккупанты принуждают жителей Херсона немедленно покинуть город

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на юге страны и уже освободили большое количество населенных пунктов от российского контроля. Следующим на очереди является Херсон. И российские захватчики это понимают. Они призвали жителей временно оккупированного города немедленно выехать.

Об этом сообщает на оккупационная «администрация» Херсонской области.

В заявлении сказано, чтобы мирные жители Херсона и все «подразделения» и «министерства гражданской администрации» сегодня, 22 октября, переправились на левый берег Днепра.

Такое решение российские оккупационные власти объясняют напряженной ситуацией на линии фронта и повышенной угрозой обстрелов города, а также вероятностью «террористических атак».