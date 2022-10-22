Российские оккупанты принуждают жителей Херсона немедленно покинуть город

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на юге страны и уже освободили большое количество населенных пунктов от российского контроля. Следующим на очереди является Херсон. И российские захватчики это понимают. Они призвали жителей временно оккупированного города немедленно выехать.
Об этом сообщает на оккупационная «администрация» Херсонской области.
В заявлении сказано, чтобы мирные жители Херсона и все «подразделения» и «министерства гражданской администрации» сегодня, 22 октября, переправились на левый берег Днепра.
Такое решение российские оккупационные власти объясняют напряженной ситуацией на линии фронта и повышенной угрозой обстрелов города, а также вероятностью «террористических атак».
Так называемая «администрация» сообщает об отправлении речных катеров с Херсона до города Алешки в Херсонской области.
«Курсор» писал ранее, что солдаты рф* продолжают заниматься грабежами и мародерством на захваченных территориях. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сейчас россияне активно вывозят награбленное из Херсона, ведь понимают, что изо дня на день их могут изгнать из города бойцы ВСУ.
Еще мы писали, что ВСУ продолжают идти в контрнаступление и планируют освободить от российских захватчиков город Херсон. Вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл считает, что ситуация у россиян довольно сложная и им нужно выбирать: остаться и быть в окружении или бежать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!