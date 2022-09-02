Российские оккупанты вывезли всю военную технику с Запорожской АЭС — Генштаб ВСУ

Около 100 единиц переместили на завод «Атом Энергомаш», остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах.

Оккупанты вывезли всю свою технику с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за приезда миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод «Атом Энергомаш», остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах», — проинформировали в Генштабе.

Кроме того, согласно сообщению, рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе «Потерянный мир», покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках.

В районах Херсона и Энергодара точными ударами ВСУ уничтожили три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и в роту личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области.

«Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений», — заявили в Генштабе.

Как сообщал Курсор, 1 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Сейчас на ЗАЭС остались 5 инспекторов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Предполагается, что они там пробудут до субботы, 3 сентября.

Во время визита на ЗАЭС удалось снять военную технику рф*, что запрещено нормами международного права. Российские пропагандисты утверждают, что она обеспечивает радиационную и химическую защиту станции.

Ранее Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!