Председатель Государственной Думы россии* вячеслав володин заявил, что США должны помнить, что Аляска является российской. Об этом он заявил на заседании Госдумы в среду, 6 июля.
Отмечается, что он сказал это в контексте блокировки российских активов на западе и их возможной передачи Украине.
«Америка всегда должна помнить: есть часть ее (россии. — ред.) территории — Аляска. Вот когда они начнут пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, перед этим пусть подумают, что нам тоже есть что вернуть», — сказал Володин.
Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!