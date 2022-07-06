Российские политики: Аляска — часть россии

19:37, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Спикер российской Государственной Думы пригрозил США «возвратом» Аляски. Такое заявление прозвучало в ответ на намерения США передать российские активы Украине.

Председатель Государственной Думы россии* вячеслав володин заявил, что США должны помнить, что Аляска является российской. Об этом он заявил на заседании Госдумы в среду, 6 июля.

Отмечается, что он сказал это в контексте блокировки российских активов на западе и их возможной передачи Украине.

«Америка всегда должна помнить: есть часть ее (россии. — ред.) территории — Аляска. Вот когда они начнут пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, перед этим пусть подумают, что нам тоже есть что вернуть», — сказал Володин.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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