Российские политики: Аляска — часть россии

Спикер российской Государственной Думы пригрозил США «возвратом» Аляски. Такое заявление прозвучало в ответ на намерения США передать российские активы Украине.

Председатель Государственной Думы россии* вячеслав володин заявил, что США должны помнить, что Аляска является российской. Об этом он заявил на заседании Госдумы в среду, 6 июля.

Отмечается, что он сказал это в контексте блокировки российских активов на западе и их возможной передачи Украине.

«Америка всегда должна помнить: есть часть ее (россии. — ред.) территории — Аляска. Вот когда они начнут пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, перед этим пусть подумают, что нам тоже есть что вернуть», — сказал Володин.