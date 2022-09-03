Раввин Моше Асман: Для Украины наступил звездный час

По мнению главного раввина Синагоги Бродского в Киеве считает, что во время войны Украина получила возможность для построения справедливого общества.

Об этом сообщает «Украинская правда«.

«Война расставит все на свои места. Для Украины наступил звездный час. Шанс сделать справедливую страну без коррупции, воровства и подкупных судей. Причем делать это нужно сейчас, не ожидая окончания битвы», – сказал он.

Моше Асман утверждает, что многие обсуждают нечестных депутатов, политиков и министров, что является правильным. Однако, каждому следует «начинать прежде всего с себя», потому что даже работница кухни, выносящая без разрешения еду, тоже занимается воровством.

Кроме этого, один из создателей еврейского поселения Анатевка рассказал, корректно ли сравнивать путина с Големом. Он утверждает, что рф могла пойти по другому пути и осознать преступную политику Сталин и его «банды». Например, в период 90-х, как утверждает Моше Асман, в россии могли запретить деятельность коммунистической партии и провести трибунал над преступлениями коммунизма.

«Ленина захоронить. Стать на колени. Смыть с себя всю эту кровь и очистить карму. Но они этого не сделали. Они захотели восстановить СССР. Начали говорить, что Сталин был хорошим. Хорошим?! Он убил миллионы ваших же, советских людей! Гитлер – тоже злодей страшный, но он убивал чужих, а не своих. А эти рабы, когда их расстреливали, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!». Это – диагноз», – добавил он.

По словам раввина, сравнение с Големом, который «перемалывает вначале чужих, а потом своих», имеет смысл. Моше Асман указывает на страшную российскую систему людоедства, где после поиска внешних врагов ищут виновных внутри страны. Сперва ими будут министры, а после них «буржуи, олигархи и в конце концов сам народ».

Ранее экс-генсек НАТО объяснил, почему США выгодна победа Украины в войне.

Также «Курсор» сообщал, что бывший вице-премьер рф Альфред Кох заявил, что на Западе иллюзии насчет путина уже давно развеяны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!