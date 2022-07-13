Российские солдаты напуганы ударами ВСУ и не могут пойти в наступление — перехват разговора

Украинские защитники так зажали солдат рф* в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении. Более того, захватчики в ужасе от ударов ВСУ и признают, что украинские военные действуют намного более эффективнее. Об этом свидетельствует перехваченный разговор солдата рф с сослуживцем. На записи среди горы матерных слов можно услышать жалобы на то, что украинцы поломали оккупантам все их планы.
Разговор удалось перехватить СБУ.
«Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться», – рассказал оккупанты товарищу, который воюет на другом направлении.
Захватчики признают высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников. По словам оккупанта, никто не хочет идти в наступление. «Наши все в панике… Никто не хочет идти в наступление. Технику разъеб*ли, минометы разъеб*ли — все пиз*ец, остались без ни*уя» – жалуется оккупант.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!