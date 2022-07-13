Российские солдаты напуганы ударами ВСУ и не могут пойти в наступление — перехват разговора

У российских солдат есть приказ о наступлении, но выполнить его нет возможности. Более того, оккупанты боятся, что в любой момент они могут столкнуться с бойцами ВСУ и всячески этого избегают.

Украинские защитники так зажали солдат рф* в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении. Более того, захватчики в ужасе от ударов ВСУ и признают, что украинские военные действуют намного более эффективнее. Об этом свидетельствует перехваченный разговор солдата рф с сослуживцем. На записи среди горы матерных слов можно услышать жалобы на то, что украинцы поломали оккупантам все их планы.

Разговор удалось перехватить СБУ.

«Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться», – рассказал оккупанты товарищу, который воюет на другом направлении.

Захватчики признают высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников. По словам оккупанта, никто не хочет идти в наступление. «Наши все в панике… Никто не хочет идти в наступление. Технику разъеб*ли, минометы разъеб*ли — все пиз*ец, остались без ни*уя» – жалуется оккупант.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.