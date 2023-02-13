Российские священники уверяют оккупантов, что убийство украинцев — это «правда Божья»

По словам одного из религиозных деятелей, убивать украинцев и захватывать территории другого государства – это не преступление и грех, а «самое высокое проявление любви».

Священники русской православной церкви* убеждают оккупантов в правильности преступной войны против Украины. Капелланы говорят мобилизованным, что те поступают верно, убивая украинцев.

Об этом пишет портал RISU.

Так, 26-летний священник рпц отец георгий, служащий в храме в окрестностях москвы, приехал в Украину, чтобы поддерживать российских захватчиков.

Как сообщают российские пропагандисты, капеллан рпц, находясь на передовой недалеко от Верхнеторецкого, убеждал российские войска, что убивать украинцев, захватывать территории другого государства – это не преступление и грех, а якобы самое высокое проявление любви.

«Та обязанность военная, те задачи, которые вы выполняете, – это действительно высшее проявление любви. Любви, которая проявляется именно в служении, готовности всего себя отдать за другого человека», – сказал пропагандист в рясе.

В свою очередь другой священник призвал россиян убивать украинских детей.

«Не может быть пощады сатанистам, какого бы вида они ни были – солдата, старика или ребенка», – сказал российский священнослужитель и пожелал, чтобы российские военные не дрогнули, когда будут стрелять в украинцев – «врагов Господних».

Он также назвал российских захватчиков «защитниками православия и великой родины россии», многие из которых не вернутся назад.

Тем временем епископ московского патриархата евфимий прибыл на временно захваченную территорию Украины. Иерарх убеждал, что преступления оккупантов – это не преступления, а «правда Божья».

«Епископ рпц настолько вошел в роль пропагандиста и политрука, что начал врать захватчикам об их родине в Украине и некой «Святой Руси». … Он даже убеждал, что убивать и воровать украинские территории это «духовные ценности» россиян. Также иерарх поблагодарил захватчиков, что те отстаивают «границы русского мира» в Украине», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, глава рпц кирилл намекнул на использование ядерного оружия.

Ранее глава рпц кирилл призвал духовенство и верующих два дня «молиться о здоровье» президента россии владимира путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!