Глава рпц кирилл намекнул на использование ядерного оружия

Россиянин считают, что некие внешние силы сталкивают в военном противостоянии «братские народы» ради того, чтобы ослабить «Святую Русь».

Патриарх *рпц кирилл (гундяев) после литургии в новом Князь-Владимировском храме решил процитировать один из пунктов военной доктрины, который позволяет пользоваться ядерным оружием.

Об этом сообщают российские СМИ.

Это случилось 6 ноября, в воскресенье, когда патриарх находился в присутствии чиновников Федеральной службы войск национальной гвардии рф. Сперва кирилл освятил Князь-Владимировский храм, построенный на средства росгвардии, а после сделал ряд заявлений.

В частности, он рассказал, что существуют внешние силы, которые сталкивают в военном противостоянии «братские народы» ради того, чтобы ослабить «Святую Русь», под которой он понимает россию, Беларусь и Украину. Помимо этого, патриарх намекнул на ядерное оружие и упомянул о неких опасностях, который «бросают вызов самому существованию страны».

Ранее глава рпц кирилл призвал духовенство и верующих два дня «молиться о здоровье» президента россии владимира путина.

Также «Курсор» сообщал, что Румыния обвинила путина во лжи и опроверга его заявление о территориальных претензиях к Украине.

Помимо этого, 6 ноября, в воскресенье, Шольц и Байден по телефону обсудили войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!