В рф учителя и учащиеся поздравили путина с днем ​​рождения портретами Бандеры.

Российские учителя устроили флешмоб в честь дня рождения лидера кремля* и в рамках этой акции они использовали портрет молодого Степана Бандеры, даже не поняв своей ошибки.

В рф готовятся отмечать 71-й день рождения президента рф путина, который приходится на 7 октября. Учителя одной из российских школ присоединились к "праздничным" мероприятиям и провели торжественный флешмоб. Для этого они сфотографировались с табличками, на которых вместо путина был изображен идеолог украинского националистического движения Степан Бандера. Каким образом учителя оказались с портретом Бандеры в руках, рассказал портал The Insider.

Инцидент произошел с педагогами из школы в селе карцово в калужской области рф. На снимках и видеозаписях видно, как дети и взрослые показывают изображение Степана Бандеры, думая, что это путин в молодости. На плакатах также приведены цитаты Бандеры.

Выяснилось, что организатором флешмоба стал белорусский пранкер Владислав Бохан. Он отправил в школу письмо, выдавая себя за депутата "единой россии".

В письме предлагалось устроить флешмоб в честь путина. Пранкер также отправил соответствующие материалы, включая плакаты и афиши с изображением главы кремля "в молодости".

Однако в школе не узнали на фотографиях, что вместо путина на плакатах был изображен Бандера - учителя посчитали, что это одно и то же лицо.

Руководство школы активно подключилось к организации флешмоба, распечатав десятки плакатов, привлекая учителей и учеников. Затем они отправили отчет «депутату», коим был белорусский пранкер.

В Калуге учителя поздравили царя с будущим днем рождения цитатами и портретами Бандеры с отчетом на камеру и в вк . Бандеру им подсунул пранкер, но важен уровень умственного развития и лакейства нынешних учителей. https://t.co/SKI5PEDL8n pic.twitter.com/XsBTHPT35L — Типичный Совок (@inaround2016) October 5, 2023

Курсор писал, что в кремле оконфузились из-за карты с оккупированными украинскими территориями.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!